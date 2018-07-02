وزير الصناعة والتجارة والسياحة يترأس أعمال الاجتماع الرابع لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنامة في 2 يوليو / بنا / ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني أعمال الاجتماع الرابع لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي عقد اليوم بمقر الوزارة.

وفي بداية الاجتماع، أعرب سعادة الوزير عن تقديره لكافة القائمين على المبادرات الاستراتيجية التي تم تبنيها من قبل المجلس وما تم تحقيقه من إنجازات خلال عام من إنشائه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، كما أعرب عن تطلعاته بأن يواصل المجلس دوره كمنصة توفر الرؤى والحلول المتكاملة لنهضة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات التي أطلقها لتحقيق نتائج ملموسة ترقى إلى الطموحات المرجوة وتسهم بشكل مباشر في تعزيز النهضة التنموية الشاملة والتي تقوم عليها الرؤية الاقتصادية 2030.



وخلال الاجتماع قدمت إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عرضاً حول آخر مستجدات المبادرات الاستراتيجية للمجلس والبالغ عددها 17 مبادرة، والهادفة إلى تنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين للخمس سنوات القادمة، والمندرجة تحت خمسة مجالات إنمائية هي: تيسير التمويل والدخول إلى الأسواق وتبسيط بيئة الأعمال وتطوير المهارات وتعزيز الابتكارات.



كما ناقش الاجتماع تطورات ومستجدات عددٍ من المشاريع المهمة، كمشروع المشتريات الحكومية وآلية تنفيذ وتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر بتخصيص حصة نسبتها 20 % من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشروع إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يتم العمل عليه كمشروع مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وكذلك مستجدات تأسيس مركز تنمية الصادرات والخطة التشغيلية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية التي يتابعها المجلس كقانون المعاملات المضمونة، وكذلك مستجدات تنظيم المؤتمر العالمي لريادة الأعمال GEC2019 الذي ستستضيفه مملكة البحرين العام القادم.











أ.أ/م.ح.



بنا 1324 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/07/02 - 54 : 05 PM