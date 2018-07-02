سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالنائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي للاطمئنان على صحته المنامة في 2 يوليو / بنا / جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأخيه معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ب‍دولة الكويت الشقيقة. حيث اطمئن سموه على صحة معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وهنأه بنجاح العملية التي أجريت لمعاليه، متمنيا سموه له الشفاء العاجل.

وأبلغ سموه حفظه الله معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بنقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة داعيا الله تعالى أن يديم على صاحب السمو الأمير بوافر الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق اضطراد التقدم والازدهار.



من جانبه أعرب معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ب‍دولة الكويت الشقيقة لأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير على ما أبداه سموه من مشاعر أخوية طيبة واهتمام داعيا الله أن يديم على سموه الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من الرفعة والتقدم.



ع إ ح/م.ح.



بنا 1321 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/02 - 54 : 05 PM