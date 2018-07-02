مجلس الوزراء يعبر عن تقديره للسعودية والكويت والامارات لالتزامها بتوفير الدعم اللازم لتعزيز استقرار الأوضاع المالية في مملكة البحرين المنامة في 2 يوليو / بنا / عبر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الاسبوعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بقصر القضيبية صباح اليوم، عن بالغ تقديره وشكره للمواقف الداعمة لمملكة البحرين التي أبدتها كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال التزامها بتوفير الدعم اللازم لتعزيز استقرار الأوضاع المالية مما يعكس عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين مملكة البحرين وهذه الدول الشقيقة.

وقال سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء في تصريح عقب الجلسة، إن المجلس رفع خالص شكره إلى قادة وحكومات الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على وقفاتهم المشرفة دوماً التي لها محلها من التقدير البالغ في مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً.



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بنا 1308 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/02 - 55 : 05 PM