الوزير ميرزا يستقبل الدكتور محمد عبدالغفار سفير البحرين لدى فرنسا المنامة في 02 يوليو / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه الدكتور محمد عبدالغفار عبدالله سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير عبدالغفار مشيداً بالجهود التي يبذلها في مجال عمله الدبلوماسي وفي توثيق العلاقات الوطيدة القائمة بين البحرين وفرنسا في جميع المجالات، واستعرض الوزير معه ابرز المشاريع القائمة في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المستدامة وما تم انجازه، والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الفرنسية في تلك المشاريع.



ومن جانبه أعرب السفير الدكتور عبدالغفار عن خالص شكره وتقديره للوزير على الدعم والتعاون الذي يحظى به مؤكداً بأنه سيواصل جهوده في أداء مهماته وواجباته خدمة لمملكة البحرين وتوثيقاً للعلاقات البحرينية الفرنسية.



ح ب/خ.س



بنا 1218 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/02 - 27 : 03 PM