نظمها النادي العالمي للإعلام ..محافظ العاصمة يرعى احتفالية البحرين باليوم العالمي للإعلام الاجتماعي للعام الثامن على التوالي المنامة في 02 يوليو / بنا / تحت رعاية معالي محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة احتفلت مملكة البحرين بـ "اليوم العالمي للإعلام الاجتماعي" في فعالية نظمها النادي العالمي للإعلام الاجتماعي للعام الثامن على التوالي.

وأكد معالي المحافظ أهمية هذه الاحتفالية في وضع البحرين على الخارطة العالمية للإعلام الاجتماعي، مشيدا معاليه بالجهود التي يبذلها النادي العالمي للإعلام الاجتماعي في ترسيخ ثقافة الاستخدام الأمثل لمواقع الإعلام الاجتماعي لدى كثير من الشرائح من الأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين.



وشدد معالي المحافظ على ضرورة تعزيز النهوض بواقع استخدام هذه المواقع في البحرين لإبراز مدى التطور والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين على مختلف الأصعدة، إضافة إلى دعم محتوى هذه المواقع بكل ما هو إيجابي ومفيد.



هذا وأكد رئيس النادي العالمي للإعلام الاجتماعي علي سبكار على أهمية مشاركة مملكة البحرين في اليوم العالمي للإعلام الاجتماعي الذي تحتفل به مئات المدن حول العالم، لما لذلك من أهمية وضع البحرين على خارطة الإعلام الاجتماعي العالمية. وقال إن الاحتفالية تأتي في إطار حرص النادي على إقامة فعاليات محلية وإقليمية وعالمية على مدار العام بما يسهم في ان يجعل النادي البحريني موطنا لصناعة الإعلام الاجتماعي في الشرق الأوسط.



وقال سبكار في كلمة له خلال الحفل شاكراً معالي المحافظ على رعايته السنوية، إن تكريم الأعضاء والشركاء الذين يفوق عددهم عن المائة إنما يأتي جريا على عادة النادي في تكريم مهنيي مواقع الإعلام الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للإعلام الاجتماعي. وفي هذا الإطار أعرب سبكار عن شكره لكل أعضاء النادي وأصدقائه وشركائه الذين يسهمون في نجاح فعالياته وتحقيقها الهدف المنشود من خلال الاستخدام الأمثل للإعلام الاجتماعي في التعليم والتدريب والتثقيف، وخص بالشكر شركة دايم العالمية على دعمها المستمر لفعاليات النادي الهادفة إلى نشر اساليب الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي في البحرين.



ح ب/خ.س



بنا 1157 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/02 - 08 : 03 PM