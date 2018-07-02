حميدان يبحث مع الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين معالجة القضايا العمالية المنامة في 2 يوليو / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، السيد حسن عبد الله الحلواجي، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد، وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة.



وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بتنظيم وتطوير العمل النقابي، وتعزيز التعاون واستثمار الحوار في معالجة الملفات العمالية العالقة بين ممثلي العمال وإدارات المنشآت، مما يعكس ما وصل إليه العمل النقابي في المملكة من تطور، في ظل حرص الجميع على الارتقاء بهذه التجربة، حيث يعد الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة وسيلة فعالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة، وخاصة في شأن تقريب وجهات النظر في المسائل الخلافية، للتوصل إلى حلول بناءة لقضايا العمل المختلفة.



وفي هذا السياق، أكد حميدان أهمية الاستفادة من المناخ الإيجابي جراء تطور العلاقات بين أطراف الانتاج الثلاثة واستثمار ذلك في خلق المزيد من المبادرات على صعيد تعزيز المكاسب العمالية التي تحققت خلال هذا العهد الزاهر، مشيداً في هذا الإطار بالدور الذي يضطلع به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في تطوير الحوار الثلاثي، مؤكداً على الأخذ بمبادئ الحوار الاجتماعي بين الشركاء والارتقاء بقنوات التواصل المستمر لمتابعة ومعالجة القضايا العمالية.



من جانبه، أثنى الحلواجي على حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجهودها نحو تعزير الحوار الاجتماعي، لافتاً إلى أن ذلك يعزز عنصر الثقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وينقل العمل المشترك إلى أفق أرحب بما ينمى المكتسبات العمالية ويحقق المزيد من النجاح لمسيرة العمل النقابي في البحرين.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1149 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/02 - 54 : 02 PM