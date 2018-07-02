مدير عام المرور: إنجاز معاملات تجديد شهادات تسجيل المركبات واستيفاء المخالفات إلكترونياً خلال 2018‎ المنامة في 2 يوليو / بنا / أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن الإدارة تسعى خلال هذا العام إلى الوصول إلى نسبة 100% في إنجاز معاملات تجديد شهادات تسجيل المركبات ونسبة 90% لاستيفاء غرامات المخالفات المرورية إلكترونياً، وذلك في إطار استراتيجية الإدارة لتطوير آليات تقديم خدماتها بحيث تكون متاحة لجميع المستفيدين منها من خلال القنوات الإلكترونية، وبما يحقق رؤية مملكة البحرين 2030 من خلال تطوير النظم الإلكترونية الحكومية.

وأضاف أن الإدارة قامت باتخاذ كافة الخطوات التي تسهم في هذا التحول الإلكتروني، ومنها الاستغناء عن ملصق شهادة التسجيل فضلاً عن المشروع الذي تقدمت به الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية والذي وافقت عليه السلطة التشريعية بشأن التوسع في دائرة التصالح في المخالفات المرورية لتشمل كافة المخالفات التي لا ينتج عنها إصابات أو وفيات، وبالتالي يمكن دفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات من خلال القنوات الإلكترونية.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1122 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/07/02 - 31 : 02 PM