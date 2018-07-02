البرلمان العربي يرفض التدخلات الخارجية وتقارير بعض المنظمات الدولية المسيّسة القاهرة في 02 يوليو / بنا / أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رفض البرلمان العربي للتدخلات الخارجية وتقارير حقوق الإنسان التي تصدرها بعض المنظمات الدولية المسيّسة بهدف النيل من سيادة الدول العربية.



وأوضح السلمي في كلمته أمام الدورة الـ 14 للجنة حقوق الإنسان العربية المنعقدة اليوم بالقاهرة، أن البرلمان العربي سيصدر قرارًا بشأن ما صدر عن البرلمان الأوروبي مؤخرًا حول حقوق الإنسان بمملكة البحرين والتعقيب على أحكام القضاء، وكذلك قرار البرلمان الأوروبي حول الاعتراض على أحكام القضاء المصري فيما يخص عقوبة الإعدام.



وأشار رئيس البرلمان العربي إلى حرصه على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتأكيد الشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية، من خلال مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على الاسهام في تحقيق الغايات والأهداف التي من أجلها أُقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان.



ونوه السلمي بأن البرلمان العربي يعمل حاليًا في إطار متابعته لتطورات حقوق الإنسان في المنطقة العربية على إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، كما يعمل على عدد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان ودعم الاستقرار في العالم العربي، كموضوع معالجة قضية اللاجئين والنازحين خاصة حقوق الأطفال والنساء منهم.





خ.س



بنا 1036 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/02 - 42 : 01 PM