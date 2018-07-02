القائد العام يستقبل قائد الأسطول التدريبي الياباني‎ المنامة في 2 يوليو/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة صباح اليوم، اللواء بحري Hiroyuki lzumi قائد الأسطول التدريبي الياباني، بحضور سعادة السيد هيديكي إيتو سفير إمبراطورية اليابان الصديقة.



وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد الأسطول التدريبي الياباني، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري، والعميد الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني بالوكالة.



ل.ب/خ.س



بنا 1035 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/02 - 41 : 01 PM