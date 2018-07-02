سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ينقل تحيات جلالة الملك إلى سمو الشيخ محمد بن راشد ابوظبي في 02 يوليو/ بنا / نقل سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، خالص تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية.



جاء ذلك خلال تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أوراق اعتماد سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة كسفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وخلال اللقاء، رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، معربًا عن اعتزازه بعمق أواصر الأخوة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما، ومتمنيًا لسعادة السفير دوام التوفيق في مهام عمله.



من جانبه، أعرب سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن اعتزازه بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مستعرضًا العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، منوهًا بالتعاون المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، متمنيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام الرقي والازدهار.



ن.ف/خ.س



بنا 1016 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/02 - 27 : 01 PM