مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام يستقبل السفير الكويتي‎ المنامة في 2 يوليو/ بنا / استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام بمكتبه في قصر القضيبية اليوم سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة.

واستعرض السيد الحمر مع السفير العلاقات الأخوية التاريخية والروابط الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها دولة الكويت وسبل دعم وتعزيز التعاون الإعلامي والذي يشهد المزيد من الازدهار والتطور .

وأعرب المستشار الاعلامي عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الكويتية على مختلف الصعد وبجهود السفير الكويتي في تطوير هذه العلاقات المتميزة وتنمية أطر التعاون والتنسيق الثنائي المشترك وبخاصة في الشأن الإعلامي.

من جانبه ، أشاد السفير الشيخ عزام مبارك الصباح بعمق العلاقات المتميزة والصلات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.







ل.ب/خ.س



بنا 0925 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/07/02 - 28 : 01 PM