غوتيريس يزور مخيمات الروهينغا ويصف معاناتهم بالكابوس الانساني كوتوبالونغ في 02 يوليو / بنا / قال الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش انه سمع روايات عن فظائع "تفوق كل تصور" خلال زيارته اليوم الاثنين مخيمات للاجئين الروهينغا الفارين من بورما في بنغلادش التي تستقبل حوالى مليون منهم.

وكتب غوتيريش في تغريدة على تويتر "في كوكس بازار ببنغلادش، سمعت للتو روايات تفوق كل تصور عن قتل واغتصاب من اللاجئين الروهينغا الذين فروا مؤخرا من ميانمار. انهم يريدون تطبيق العدالة والعودة سالمين الى بيوتهم".

ووصف غوتيريش وضع الاقلية المسلمة المضطهدة بانها "كابوس انساني ولحقوق الانسان".

وكان الامين العام قال في تغريدة قبل ان يزور مخيمات في جنوب بنغلادش ان "الروهينغا واحدة من المجموعات الاكثر تعرضا للتمييز والاكثر ضعفاً في العالم".

ووصف غوتيريش الذي يرافقه رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، رحلته بانها "مهمة تضامن مع اللاجئين الروهينغا والمجموعات التي تدعمهم. تعاطف وسخاء شعب بنغلادش يعبر عن أفضل ما في الانسانية وأنقذ آلاف الارواح".

ولجأ حوالى 700 الف من الروهينغا الى بنغلادش في اغسطس الماضي هربا من حملة للجيش البورمي بدأت العام الماضي ورأت الامم المتحدة انها تصل الى مستوى "التطهير العرقي".





خ.س



بنا 0920 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/02 - 24 : 12 PM