الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض يترأس اجتماع لجنة تطوير وتنظيم موقع سوق المنامة السياحي المنامة في 2 يوليو / بنا / ترأس سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الاجتماع الأول للجنة تطوير وتنظيم موقع سوق المنامة السياحي الذي تم عقده يوم أمس، وذلك في أعقاب صدور قرار من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بتأسيس اللجنة المذكورة ونشره في الجريدة الرسمية مؤخراً.

وخلال الاجتماع، تم الترحيب بالأعضاء الجدد، ومناقشة أحدث مستجدات المشروع، ومناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالمشروع مع التركيز على الدراسة التي قامت بها اللجنة بالتعاون مع الهيئة مع الخبير هانك ديتمار لتطوير سوق المنامة. وشرح واعتماد الخطة التنفيذية للمشروع بشكل تفصيلي التي تشتمل على استحداث إدارة متخصصة للإشراف على السوق، والمرافق والخدمات الرئيسية كمواقف السيارات، والمرافق الصحية، والممشى المؤدي إلى سوق الأربعاء، والمقاهي، وغيرها من المتطلبات.



وتختص اللجنة بعدة مهام من ضمنها اقتراح السياسات والخطط لتطوير موقع سوق المنامة السياحي، ووضع المواصفات والمعايير المتعلقة باستغلال موقعه أو الانتفاع به، واستشارة الجهات المعنية فيما يتعلق بتطوير واستغلال الموقع المذكور، واقتراح الخطط والحلول لضمان استدامة تطوير موقع السوق، وزيادة فعالية المشاركة والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة بهذا الشأن.



وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة "نظراً لأهمية سوق المنامة التاريخية، وكونه يعد أحد أشهر المعالم السياحية، ونقطة جذب للعديد من المتسوقين الباحثين عن اقتناء منتجات تتميز بالأصالة والتميز، أخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية تطويره. وعليه، أود أن أؤكد على أهمية عقد اجتماع اللجنة من أجل متابعة تنفيذ هذا المشروع الوطني بما يرتقي لطموحات كافة المقيمين في مملكة البحرين، كونه يحتل سوق المنامة مكانة سياحية وتجارية مركزية مهمة".



وتتألف لجنة تطوير وتنظيم موقع سوق المنامة السياحي من ممثلين عن كل من وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومحافظة العاصمة، ومجلس أمانة العاصمة بالإضافة إلى عدد من تجار سوق المنامة.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 0900 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/07/02 - 06 : 12 PM