"المرور" تؤكد على الالتزام بالتاريخ المحدد لانتهاء موعد تسجيل المركبة المنامة في 2 يوليو/ بنا / أكدت الإدارة العامة للمرور ، التزامها بالتاريخ المحدد لانتهاء موعد تسجيل المركبة حسب ما هو مبين في شهادة التسجيل ، منوهة إلى أنه تم منح الفرصة لإمكانية إجراء فحص وتسجيل المركبة قبل ثلاثة أشهر من هذا الموعد.



ودعت الإدارة العامة للمرور ، كافة المراجعين إلى الاستفادة من هذه المدة لتصحيح أوضاع مركباتهم قبل موعد انتهاء تسجيلها لسرعة انجاز معاملاتهم ، معربة عن تقديرها لتعاون الجميع من أجل الصالح العام.







ل.ب/خ.س



بنا 0823 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/02 - 34 : 11 AM