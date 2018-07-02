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"المرور" تؤكد على الالتزام بالتاريخ المحدد لانتهاء موعد تسجيل المركبة
2018/07/02 - 34 : 11 AM
المنامة في 2 يوليو/ بنا / أكدت الإدارة العامة للمرور ، التزامها بالتاريخ المحدد لانتهاء موعد تسجيل المركبة حسب ما هو مبين في شهادة التسجيل ، منوهة إلى أنه تم منح الفرصة لإمكانية إجراء فحص وتسجيل المركبة قبل ثلاثة أشهر من هذا الموعد.

ودعت الإدارة العامة للمرور ، كافة المراجعين إلى الاستفادة من هذه المدة لتصحيح أوضاع مركباتهم قبل موعد انتهاء تسجيلها لسرعة انجاز معاملاتهم ، معربة عن تقديرها لتعاون الجميع من أجل الصالح العام.



ل.ب/خ.س

بنا 0823 جمت 02/07/2018


عدد القراءات : 32         اخر تحديث : 2018/07/02 - 34 : 11 AM
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