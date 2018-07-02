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الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بينهم سيدتان و3 أطفال
2018/07/02 - 59 : 10 AM
رام الله في 02 يوليو / بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 17 فلسطينيا ، بينهم سيدتان و3 أطفال من الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة الشهيد نشأت الكرمي من منزل عائلتها في منطقة الجلدة في وسط الخليل، كما اعتقلت اسيرا محررا وثلاثة اطفال لا تتجاوز اعمارهم 11 عاما، وجميعهم من محافظة الخليل.
كما أشار نادي الاسير نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت سيّدة وشقيقها ، وشابين اخرين ، وأسيرا محرّرا، من محافظة قلقيلية. ومن بلدة سلوان في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين فيما اعتقلت فلسطينيا ، من بلدة عطارة في رام الله.

خ.س

بنا 0754 جمت 02/07/2018


عدد القراءات : 45         اخر تحديث : 2018/07/02 - 59 : 10 AM
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