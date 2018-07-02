مشاورات الفرصة الاخيرة بين المحافظين في المانيا لرأب الصدع بسبب ملف الهجرة ميونخ في 02 يوليو / بنا / تعقد المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والجناح اليميني في تحالفها الحكومي "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" اجتماعا اليوم في محاولة اخيرة لتسوية نزاع حول ملف الهجرة الذي يهدد بحل الائتلاف وإسقاط الحكومة الالمانية التي شكلت في مارس فقط.



ويريد الحزب البافاري المحافظ جدا، تشديد سياسة المستشارة حيال طالبي اللجوء باي ثمن. وقد منح رئيس الحزب وزير الداخلية هورست سيهوفر، ليل الاحد مهلة ثلاثة ايام لميركل قبل المضي قدما في قراره الاستقالة من منصبيه (كوزير ورئيس للحزب).



ويتعلق الخلاف بمعاملة المهاجرين الذين يصلون الى المانيا لكنهم مسجلون في الاصل في دول اخرى في الاتحاد الاوروبي. ويريد وزير الداخلية ابعادهم لكن ميركل ترفض ذلك حتى "لا تنتقل العدوى" الى اوروبا.





خ.س



بنا 0736 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/07/02 - 43 : 10 AM