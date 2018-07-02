وزير التربية يتسلم نسخة من كتاب يحمل رسائل طلبة المدارس في حب جلالة الملك المفدى المنامة في 2 يوليو / بنا / استقبل وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى، مدير مدرسة الفاتح الثانوية للبنين الأستاذ طارق رفعت، والذي قدم له نسخة من كتاب (البحرين في عيون طلابها)، الذي يضم مجموعة رسائل من طلبة المدارس في حب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إضافةً إلى استعراض لأبرز إنجازات مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، وخصوصًا ما يتعلق بالمسيرة التعليمية المباركة.

وأشاد الوزير بالجهد المبذول لإنجاز هذا الكتاب الوطني المتميز، الذي يعد انعكاسًا واضحًا لما تبذله الوزارة من جهود كبيرة في تعزيز قيم المواطنة لدى الأبناء الطلبة بجميع مراحلهم الدراسية، من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية المتنوعة.



حضر المقابلة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني الأستاذة لطيفة البونوظة، ومدير إدارة شؤون المنظمات واللجان الأستاذة كفاية العنزور، والأستاذة حنان ميرزا التي ساهمت في إعداد الكتاب، وعدد من المختصين بالوزارة.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0723 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/02 - 31 : 10 AM