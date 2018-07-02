خطة امريكية لتفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي خلال عام واشنطن في 02 يوليو / بنا / عبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عن اعتقاده بأن القسم الأكبر من برامج كوريا الشمالية النووية والكيماوية والبيولوجية يمكن تفكيكه خلال عام.

وأبلغ بولتون برنامج "فيس ذا نيشن" الذي تبثه شبكة "سي.بي.إس" بأن واشنطن وضعت برنامجا مدته عام لتفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لدى كوريا الشمالية شريطة تعاون بيونغ يانغ وإفصاحها عما لديها من أسلحة.



وقال بولتون "إذا كانوا اتخذوا بالفعل قرارا استراتيجيا بفعل ذلك وأبدوا تعاونا فيمكننا إذن التحرك بسرعة كبيرة... سنتمكن من الناحية المادية تفكيك الجزء الأكبر من برامجهم خلال عام".



وأضاف أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيبحث على الأرجح هذا المقترح مع الكوريين الشماليين قريبا.



وكانت تصريحات لوسائل اعلام امريكية اشارت مؤخرا الى ان كوريا الشمالية تخفي انشطة نووية على ما يبدو.



ونقلت قناة "سي.بي.إس نيوز" عن مسؤوليون أمريكيين قولهم الجمعة إن وكالات المخابرات الأمريكية تعتقد بأن كوريا الشمالية زادت إنتاج الوقود اللازم لصنع أسلحة في عدة مواقع سرية في الشهور القليلة الماضية وربما تحاول إخفاءها خلال سعيها للحصول على امتيازات في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.



كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست السبت أن مسؤولي المخابرات الأمريكية خلصوا إلى أن كوريا الشمالية لا تعتزم التخلي تماما عن ترسانتها النووية وتدرس سبلا لإخفاء عدد من الأسلحة التي بحوزتها.



خ.س



بنا 0546 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/07/02 - 52 : 08 AM