رئيس الصليب الأحمر يقول ان ميانمار غير مستعدة لعودة الروهينغا كوكس في 02 يوليو / بنا / قال بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان الظروف بولاية راخين في شمال ميانمار غير مهيأة حتى الآن لعودة مئات الآلاف من الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش.

وأدلى ماورير بهذه التصريحات لدى وصوله إلى مخيمات اللاجئين المقامة على ساحل جنوب شرق بنغلادش بعد زيارته لميانمار حيث قال إنه شاهد قرى مهجورة ومنازل مدمرة.



واضاف "ينبغي أن يحدث الكثير فيما يتعلق بمراكز الاستقبال والاستعدادات وأيضا استعداد المجتمعات لاستقبال اللاجئين الذين فروا من ميانمار إلى بنغلادش مجددا".



وكانت ميانمار قالت إنها مستعدة لاستقبال أكثر من 700 ألف شخص من مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش منذ أغسطس الماضي هربا من هجوم للجيش وصفته الأمم المتحدة بأنه "مثال على التطهير العرقي".



وقد اكد الكثيرون من الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات في بنغلادش إنهم لن يعودوا إلى أن تعترف ميانمار بهم كمواطنين وأن تضمن سلامتهم.





خ.س



بنا 0535 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/07/02 - 43 : 08 AM