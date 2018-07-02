لوبيز يفوز برئاسة المكسيك وترمب يغرد مهنئا مكسيكو في 02 يوليو / بنا / فاز المرشح اليساري اندريس مانويل لوبيز اوبرادور بنحو 51 و53 % من اصوات الناخبين في الاقتراع الرئاسي في المكسيك.

وافادت تقديرات رسمية للمعهد الوطني الانتخابي المكسيكي ان لوبيز يتقدم على المرشح المحافظ ريكاردو انايا بنحو 22,8 % من الاصوات. وجاء في المرتبة الثالثة مرشح الحزب الثوري المؤسساتي الحاكم خوسيه انطونيو ميادي الذي حصل على نحو 16,3% من الاصوات.

وقد أقر مرشح الحزب الحاكم بهزيمته في الانتخابات، وقال إن منافسه لوبيز حمل على عاتقه مسؤولية الحكومة المقبلة وتمنى له النجاح. كما أقر المرشح المحافظ ريكاردو بفوز اليسار في الانتخابات.

وفور ظهور النتائج غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهنئا الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مؤكدا استعداده "للعمل معه".

وقال ترامب على تويتر "هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لمصلحة كل من الولايات المتحدة والمكسيك".

ومن جهته اكد اندريس مانويل لوبيز، انه يريد اقامة علاقات "صداقة وتعاون" مع الولايات المتحدة. ومن جهة اخرى، وعد بإحداث تغيير عميق في البلاد.

وقد أدلى الناخبون في المكسيك بأصواتهم الأحد في انتخابات عامة جرت على وقع الغضب العميق جراء تفشي الفساد والعنف.





خ.س



بنا 0521 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/07/02 - 26 : 08 AM