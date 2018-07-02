مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 2 يوليو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/ جلالة الملك المفدى يزور قوة دفاع البحرين ويؤكد: البحرين تتوجه نحو الصناعة العسكرية



/ جلالة الملك المفدى يقدم التعازي في وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل خليفة



/ في اتصال هاتفي جلالة الملك يهنئ وزير الدفاع الكويتي بنجاح العملية الجراحية



/ رئيس الوزراء يؤكد: قادة (التعاون) وضعوا مصلحة المواطن الخليجي فوق كل اعتبار



/ تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.. الانتهاء من سوق المحرق المركزي نهاية الشهر



/ خلال اجتماع لجنة التراث العالمي بالمنامة .. الانتهاء من المواقع المرشحة للإدراج على لائحة التراث العالمي اليوم



/ وزير الداخلية يشيد بدور جامعة نايف للعلوم الأمنية



/ وزير الخارجية وسفير البرازيل يوقعان مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين البلدين



/ السفير الصيني لدى البحرين يصرح: الدورة الثامنة لاجتماع منتدى التعاون العربي الصيني تعقد (10) الجاري



/ مقتل 19 شخصا غالبيتهم من السيخ في تفجير بسوق في شرق أفغانستان



/ مريم رجوي: ما يحدث في إيران جريمة ضد الإنسانية



/ ترامب: أمريكا ستعاقب الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران



/ أكثر من 10 أحزاب يمنية تدعو لانسحاب الحوثيين من الحديدة والمحافظات لتحقيق السلام



/ حكومة ميركل تواجه خطر الانهيار على خلفية ازمة الهجرة



/ إيران سعت لتهريب مكونات صاروخية من ألمانيا



/ قتيلان بهجوم على دورية عسكرية في مالي



/ أستراليا تحظر أكياس التسوق البلاستيكية



عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/07/02 - 50 : 06 AM