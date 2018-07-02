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مطالعات الصحف في مملكة البحرين
2018/07/02 - 50 : 06 AM
المنامة في 2 يوليو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/ جلالة الملك المفدى يزور قوة دفاع البحرين ويؤكد: البحرين تتوجه نحو الصناعة العسكرية

/ جلالة الملك المفدى يقدم التعازي في وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل خليفة

/ في اتصال هاتفي جلالة الملك يهنئ وزير الدفاع الكويتي بنجاح العملية الجراحية

/ رئيس الوزراء يؤكد: قادة (التعاون) وضعوا مصلحة المواطن الخليجي فوق كل اعتبار

/ تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.. الانتهاء من سوق المحرق المركزي نهاية الشهر

/ خلال اجتماع لجنة التراث العالمي بالمنامة .. الانتهاء من المواقع المرشحة للإدراج على لائحة التراث العالمي اليوم

/ وزير الداخلية يشيد بدور جامعة نايف للعلوم الأمنية

/ وزير الخارجية وسفير البرازيل يوقعان مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين البلدين

/ السفير الصيني لدى البحرين يصرح: الدورة الثامنة لاجتماع منتدى التعاون العربي الصيني تعقد (10) الجاري

/ مقتل 19 شخصا غالبيتهم من السيخ في تفجير بسوق في شرق أفغانستان

/ مريم رجوي: ما يحدث في إيران جريمة ضد الإنسانية

/ ترامب: أمريكا ستعاقب الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران

/ أكثر من 10 أحزاب يمنية تدعو لانسحاب الحوثيين من الحديدة والمحافظات لتحقيق السلام

/ حكومة ميركل تواجه خطر الانهيار على خلفية ازمة الهجرة

/ إيران سعت لتهريب مكونات صاروخية من ألمانيا

/ قتيلان بهجوم على دورية عسكرية في مالي

/ أستراليا تحظر أكياس التسوق البلاستيكية

عدد القراءات : 1         اخر تحديث : 2018/07/02 - 50 : 06 AM
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