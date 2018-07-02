مطالعات الصحف في مملكة البحرين

|
2018/07/02 - 50 : 06 AM
المنامة في 2 يوليو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/ جلالة الملك المفدى يزور قوة دفاع البحرين ويؤكد: البحرين تتوجه نحو الصناعة العسكرية
/ جلالة الملك المفدى يقدم التعازي في وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل خليفة
/ في اتصال هاتفي جلالة الملك يهنئ وزير الدفاع الكويتي بنجاح العملية الجراحية
/ رئيس الوزراء يؤكد: قادة (التعاون) وضعوا مصلحة المواطن الخليجي فوق كل اعتبار
/ تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.. الانتهاء من سوق المحرق المركزي نهاية الشهر
/ خلال اجتماع لجنة التراث العالمي بالمنامة .. الانتهاء من المواقع المرشحة للإدراج على لائحة التراث العالمي اليوم
/ وزير الداخلية يشيد بدور جامعة نايف للعلوم الأمنية
/ وزير الخارجية وسفير البرازيل يوقعان مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين البلدين
/ السفير الصيني لدى البحرين يصرح: الدورة الثامنة لاجتماع منتدى التعاون العربي الصيني تعقد (10) الجاري
/ مقتل 19 شخصا غالبيتهم من السيخ في تفجير بسوق في شرق أفغانستان
/ مريم رجوي: ما يحدث في إيران جريمة ضد الإنسانية
/ ترامب: أمريكا ستعاقب الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران
/ أكثر من 10 أحزاب يمنية تدعو لانسحاب الحوثيين من الحديدة والمحافظات لتحقيق السلام
/ حكومة ميركل تواجه خطر الانهيار على خلفية ازمة الهجرة
/ إيران سعت لتهريب مكونات صاروخية من ألمانيا
/ قتيلان بهجوم على دورية عسكرية في مالي
/ أستراليا تحظر أكياس التسوق البلاستيكية
عدد القراءات : 1
اخر تحديث : 2018/07/02 - 50 : 06 AM