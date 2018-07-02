الطقس في مملكة البحرين: حسن بوجه عام وحار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار المنامة في 2 يوليو / بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى حسن بوجه عام ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة احيانا خلال النهار ولكنها من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 اقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى: 42 م، الصغرى: 30 م.





الرطوبة النسبية العظمى: 80 %، الصغرى: 25%





وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة داعيةً الى اخذ الحيطة والحذر.



م.أ.ب





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/07/02 - 49 : 06 AM