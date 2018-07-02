الجيش اليمني يأسر 30 عنصرا حوثيا ويصد عدة هجمات ومحاولات تسلل عدن في 1 يوليو/بنا/ أسرت قوات الجيش اليمني 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران ‏أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع محررة في منطقة الجبيلية شرقي مديرية ‏التحيتا جنوب ‏محافظة الحديدة.‏







وقال مصدر ميداني يمني في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية اليوم الاحد إن قوات الجيش والمقاومة اليمنية تصدت لعدة هجمات ‏ومحاولات ‏تسلل على موقع تمركزها في مديرية ‏التحيتا والدريهمي نفذتها المليشيا الانقلابية في حين شنت قوات الجيش ‏هجوماً ‏معاكساً وحققت تقدماً كبيراً شرقي التحيتا ‏وتمركزت في عدد من المواقع.‏



كما أحبطت الجيش اليمني هجوماً مماثلاً للمليشيا ‏الانقلابية على مواقع لها في مديرية ‏الدريهمي، جنوب الحديدة وتعامل مع العناصر ‏المهاجمة وكبدهم عدداً كبيراً من ‏القتلى والجرحى فيما ‏لاذ الباقون بالفرار.‏



وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية ‏مساندة لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة في ‏عمليات ‏تصديها للمليشيا في التحيتا والدريهمي وتركزت على مواقع وتحركات المليشيا ‏مخلفة خسائر كبيرة بين ‏مقاتليها وعتادها القتالي.



س.ي



بنا 1952 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/07/01 - 56 : 10 PM