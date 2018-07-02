الجيش اليمني يأسر 30 عنصرا حوثيا ويصد عدة هجمات ومحاولات تسلل

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2018/07/01 - 55 : 10 PM
عدن في 1 يوليو/بنا/ أسرت قوات الجيش اليمني 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع محررة في منطقة الجبيلية شرقي مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
وقال مصدر ميداني يمني في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية اليوم الاحد إن قوات الجيش والمقاومة اليمنية تصدت لعدة هجمات ومحاولات تسلل على موقع تمركزها في مديرية التحيتا والدريهمي نفذتها المليشيا الانقلابية في حين شنت قوات الجيش هجوماً معاكساً وحققت تقدماً كبيراً شرقي التحيتا وتمركزت في عدد من المواقع.
كما أحبطت الجيش اليمني هجوماً مماثلاً للمليشيا الانقلابية على مواقع لها في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة وتعامل مع العناصر المهاجمة وكبدهم عدداً كبيراً من القتلى والجرحى فيما لاذ الباقون بالفرار.
وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مساندة لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة في عمليات تصديها للمليشيا في التحيتا والدريهمي وتركزت على مواقع وتحركات المليشيا مخلفة خسائر كبيرة بين مقاتليها وعتادها القتالي.
س.ي
بنا 1952 جمت 01/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/01 - 56 : 10 PM