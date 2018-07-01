الرئيس اليمني : تسليم ميليشيا الحوثي للسلاح والانسحاب من المدن شرط لإحلال السلام

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2018/07/01 - 11 : 10 PM
عدن في 1 يوليو / بنا / جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تمسكه بتسليم الميليشيا الحوثية الإيرانية للسلاح الذي بحوزتها و انسحابها من المدن الخاضعة لسيطرتها شرطا لإحلال السلام في اليمن.
وأكد الرئيس اليمني خلال اجتماع موسع له في القصر الرئاسي بعدن مع قيادة وزارة الدفاع و المنطقة العسكرية الرابعة في بلاده أن الحكومة الشرعية مع السلام الحقيقي العادل الذي ينتصر للتضحيات وأي تفاوض أو عملية سياسية تستلزم تطبيقا حقيقيا لما نص عليه القرار الأممي رقم 2216 من انسحاب للميليشيات الحوثية وتسليم للسلاح و مؤسسات الدولة .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن هادي قوله إن وعود الميليشيا وجنوحها للسلام مع كل هزيمة تتلقاها و كعادتها في نقض كل المواثيق والاتفاقات لم يعد مقبولا اطلاقا والشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المراوغات لإطالة أمد هذه الحرب.
ووضع الرئيس هادي الميليشيا الحوثية وداعميهم في طهران بين خياري تنفيذ المرجعيات الثلاث أو تحمل النتائج المترتبة على تعنتها..مؤكدا أن هدف استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي اقترب تحقيقه وهذا المشروع يهدد حاضر ومستقبل اليمن و شعبها الذي يرفض الطائفية و الأفكار الايرانية الدخيلة عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية .
س.ي
بنا 1859 جمت 01/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/01 - 12 : 10 PM