الرئيس اليمني : تسليم ميليشيا الحوثي للسلاح والانسحاب من المدن شرط لإحلال السلام عدن في 1 يوليو / بنا / جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تمسكه بتسليم الميليشيا الحوثية الإيرانية للسلاح ‏الذي بحوزتها و انسحابها من المدن الخاضعة لسيطرتها شرطا لإحلال السلام في اليمن.







وأكد الرئيس اليمني خلال اجتماع موسع له في القصر الرئاسي بعدن مع قيادة وزارة الدفاع و المنطقة ‏العسكرية ‏الرابعة في بلاده أن الحكومة الشرعية مع السلام الحقيقي العادل الذي ينتصر ‏للتضحيات ‏وأي تفاوض أو عملية سياسية تستلزم تطبيقا حقيقيا لما نص عليه القرار الأممي ‏رقم 2216 من انسحاب للميليشيات الحوثية وتسليم للسلاح و مؤسسات الدولة .



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن هادي قوله إن وعود الميليشيا وجنوحها ‏للسلام مع كل هزيمة تتلقاها و كعادتها في ‏نقض كل المواثيق والاتفاقات لم يعد مقبولا اطلاقا ‏ والشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من ‏المراوغات لإطالة أمد هذه الحرب.



ووضع الرئيس هادي الميليشيا الحوثية وداعميهم في طهران بين خياري تنفيذ ‏المرجعيات ‏الثلاث أو تحمل النتائج المترتبة على تعنتها..مؤكدا أن هدف استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي اقترب ‏تحقيقه ‏وهذا المشروع ‏يهدد حاضر ومستقبل اليمن و شعبها الذي يرفض ‏الطائفية ‏و الأفكار الايرانية الدخيلة عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية .





س.ي



بنا 1859 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/01 - 12 : 10 PM