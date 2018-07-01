عمومية اتحاد الكيميائيين الخليجي تعتمد رئاسة البحرين للدورة الجديدة المنامة في 01 يوليه/ بنا / اشادت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكيميائيين الخليجي في انعقاد دورتها الثالثة في فندق جولدن توليب بجهود جلالة الملك المفدى في البحرين وموافقة مجلس الوزراء على تسجيل الاتحاد في البحرين كمنظمة دولية معتمدة ما يسهم في دفع عجلة النشاط والتقدم بأنشطة الاتحاد والجمعيات الكيميائية الخليجية في المنطقة ويزيد من مساهمة قطاع الكيمياء في مسيرة النماء والتقدم بالمنطقة .





كما اعتمدت الجمعية العمومية مملكة البحرين مقرا دائما للاتحاد وتولّي مملكة البحرين رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد ممثلة بجمعية الكيميائيين البحرينية ، كما اشادت الجمعية العمومية للاتحاد بجهود الجمعية البحرينية ورئيس مجلس ادارتها الدكتور عبدالواحد النكال في اشهار وتسجيل اتحاد الكيميائيين الخليجي.



بالإضافة الى اعتماد تشكيل لجنة استشارية جديدة للاتحاد برئاسة الاستاذ الدكتور حيدر بهبهاني أمين سر الجمعية الكيميائية الكويتية على أن تضم ممثلين اثنين عن كل جمعية خليجية .



وعقدت الجمعية العمومية في بدايتها برئاسة الاستاذ الدكتور زيد بن عبدالله العثمان رئيس الجمعية الكيميائية السعودية والتي اعتمدت التقريرين الاداري والمالي للدورة الماضية والاعلان عن انتقال رئاسة الدورة الجديدة الى مملكة البحرين برئاسة الدكتور عبدالواحد النكال رئيس جمعية الكيميائيين البحرينية .



ورحب الدكتور عبدالواحد النكال رئيس جمعية الكيميائيين البحرينية رئيس الدورة الجديدة للاتحاد بالوفود المشاركة ومشيدا بالتجاوب السامي لحكومة مملكة البحرين لرغبة الجمعيات الخليجية الكيميائية في تسجيل الاتحاد في مملكة البحرين لتكون مقرا دائما للاتحاد ما يؤكد دعم حكومة البحرين لأنشطة وبرامج الاتحاد بما يعزز من دور الكيمياء واهميتها في الصناعات والمشاريع التنموية بالمنطقة .



وشكر الدكتور النكال جهود الامانة العامة للاتحاد في الدورة الماضية وبجهود الجمعيات الخليجية في اشهار الاتحاد والمضي ببرامج التسجيل والانشطة القادمة .



وقال الاستاذ جمال ناصر العتيبي الأمين العام للاتحاد نائب رئيس الجمعية الكيميائية السعودية ان الأمانة العامة لاتحاد الكيميائيين الخليجي ساهمت وباستضافة من جمعية الكيميائيين البحرينية في عقد اجتماع اتحاد الكيميائيين الخليجي في فندق جولدن توليب المنامة .



واضاف انه نيابة عن أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الكيميائيين الخليجي وبدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة جمعية الكيميائيين البحرينية وافق مجلس الوزراء البحريني في جلسته بتاريخ 14مايو الماضي على تسجيل اتحاد الكيميائيين الخليجي رسمياً في مملكة البحرين تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز لدى مملكة البحرين.



وبدأت محاولات تسجيل اتحاد الكيميائيين الخليجي مباشرة بعد إعلان الإشهار واعتماد النظام الأساسي في الاجتماع التأسيسي الثالث الذي ضم ممثلي الجمعيات الكيميائية الخليجية وهي الجمعيات الكيميائية الكويتية و السعودية والإماراتية والبحرينية في فندق جميرا في دولة الكويت يوم 3 يونيو 2016. حيث بدأت الأمانة العامة مباشرة بدعم مباشر من رئيس الاتحاد في الدورة الأولى الأستاذ مرزوق الشمري لتسجيل الاتحاد .







ح ب/س.ي



بنا 1757 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/01 - 03 : 10 PM