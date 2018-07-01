الامن الايراني يقمع مظاهرة خرجت بسبب نقص مياه الشرب طهران في 1 يوليو /بنا/ ذكرت تقارير إعلامية إيرانية اليوم الاحد أن احتجاجا على نقص المياه في جنوب غربي البلاد تحول إلى أعمال عنف وقمعت الشرطة المتظاهرين.



واوضحت ان المظاهرات التي جرت في مناطق بإقليم خوزستان جاءت نتيجة انقطاع المياه منذ أيام مع ارتفاع درجات الحرارة فوق 45 درجة مئوية ما أثار احتجاجات في مدينة خرمشهر الساحلية واجهها



رجال شرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين رفعوا شعارات مناهضة للحكومة.



من ناحية أخرى، تجمع عشرات الآلاف من الإيرانيين في العاصمة الفرنسية باريس من أجل التظاهر ضد الحكومة الإيرانية وقال منظموها إن ما لا يقل عن 30 ألف إيراني وصلوا في حافلات من ألمانيا للمشاركة في تلك الاحتجاجات.



وتزايدت الاحتجاجات الاقتصادية في الآونة الأخيرة في إيران وسط ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الريال الإيراني وشارك الآلاف في مسيرة حاشدة في السوق الكبير في طهران الأسبوع الماضي.







س.ي



بنا 1729 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/01 - 36 : 08 PM