سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة يستعرض البيئة والفرص الاستثمارية في المملكة خلال غداء عمل اقامه على شرف سعادته مجلس الأعمال للتفاهم الدولي واشنطن في 01 يوليو/ بنا / استضاف مجلس الأعمال للتفاهم الدولي سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية على غداء عمل لمناقشة الفرص الاستثمارية في المملكة وذلك في نادي هارفرد بمدينة نيويورك الأمريكية، حضرها العديد من ممثلي كبار المؤسسات المالية والمصرفية والعقارية والاستثمارية، منها مؤسسة روثستشايلد لإدارة الأصول العريقة، وسيتي بنك، وناسداك، ومجموعة أولبرايت ستونبرج.



واستعرض سعادته خلال غداء العمل مقومات البيئة الاقتصادية في المملكة والفرص الاستثمارية فيها، بما في ذلك ما تتميز به المملكة من فرص في قطاعات التقنية والمال والسياحة، حيث أشاد سعادته بمستوى النمو الاقتصادي والزيادة المضطردة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاد المملكة، وهو ما يجنيه اقتصادها بفعل البيئة الاستثمارية المنفتحة التي أرسى دعائمها النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والإصلاحات الاقتصادية ومقومات النمو الراسخة التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مبادئ الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ السباقة في المنطقة والقائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.



كما تناول سعادته قانون الضمان الصحي الذي صادق عليه جلالة الملك المفدى مؤخراً، وقرار خدمات أمازون السحابية تأسيس أول مكتب إقليمي لهم في المملكة، وتوسعة أعمال شبكة طيران الخليج ومطار البحرين الدولي. وقد تم عرض فيديو حول منتدى بوابة الخليج الاستثماري والذي أشاد به العديد من الحضور الذين أتيحت لهم الفرصة بأن يحضروا أعمال المنتدى في المنامة.



وأكد سعادته على التنافسية العالية التي تحظى بها القوة العاملة الوطنية في المملكة ذات المستوى التعليمي والاحترافي العالي عالمياً، وأن الرأسمال البشري هو الثروة الوطنية الأكبر التي تتمتع بها المملكة. كما شدد سعادته على تسامح المجتمع البحريني الأصيل وتعايشه الذي قل مثيله في أرجاء العالم، وحرص المملكة على حماية وصون الحقوق والحريات بغض النظر عن عرق أو جنس أو دين الشخص. وفي هذا السياق، أعلن سعادته أن مملكة البحرين حققت مؤخراً المستوى الأول في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص السنوي، لتصبح المملكة بذلك أول دولة عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحرز أعلى مستوى في تقرير الخارجية الأمريكية المذكور، وهو شاهد آخر على ثمار النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والإصلاحات الاقتصادية والعمالية التي دعمها سمو ولي العهد الأمين. كما عبر سعادته عن فخره لحصول الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سعادة السيد أسامة بن عبدالله العبسي على جائزة بطل مكافحة الاتجار بالأشخاص من قبل السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي والسيدة إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد مستشاريه الرئاسيين.



ويعتبر مجلس الأعمال للتفاهم الدولي منظمة أمريكية غير حكومية وغير سياسية تقوم على تشجيع التجارة والاستثمار الدوليين في الولايات المتحدة الأمريكية.



ح ب/ع ذ



بنا 1725 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/01 - 20 : 10 PM