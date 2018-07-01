وزير المالية يستقبل وزير المالية الكويتي المنامة في 01 يوليو / بنا / استقبل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية اليوم معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف وزير المالية بدولة الكويت الشقيقة، الذي وصل إلى المملكة لتقديم واجب العزاء إلى معالي وزير المالية وإلى معالي الشيخ حمد بن محمد آل خليفة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة، وأعرب معالي الشيخ احمد بن محمد ال خليفة عن مشاعر الامتنان العميق لمواساته الكريمة، ومتمنياً للعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين المزيد من النمو والازدهار.







ح ب/ع ذ



بنا 1650 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/07/01 - 57 : 07 PM