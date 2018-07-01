اتصال هاتفي بين جلالة الملك ووزير الدفاع الكويتي‎ المنامة في 1 يوليو/ بنا / جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة.



وخلال الاتصال هنأ جلالة الملك المفدى معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بنجاح العملية التي أجريت لمعاليه داعياً جلالته الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويقيه كل مكروه.



وأبلغ جلالته حفظه الله ورعاه معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بنقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة داعيا الله تعالى أن يديم على صاحب السمو الأمير بوافر الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق اضطراد التقدم والازدهار.





ح ب/س.ي



بنا 1602 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/01 - 25 : 07 PM