ديوان حاكم رأس الخيمة ينعي الشيخ حمد بن محمد القاسمي رأس الخيمة 1 يوليو / بنا / نعى ديوان سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور له الشيخ حمد بن محمد القاسمي الذي وافته المنية اليوم.



وذكرت وكالة انباء الامارات انه تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة رأس الخيمة لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الاثنين.



وسيتم اقامة صلاة الجنازة على جثمان الفقيد يوم غد الاثنين في مسجد الشيخ زايد في رأس الخيمة ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة القواسم.





س.ي



بنا 1455 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/07/01 - 01 : 06 PM