البرلمان العربي : مخاطبة الجانب الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب القاهرة في 01 يوليو / بنا / أعلن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عن اتفاق اللجنة المعنية بتنفيذ خطة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، على مخاطبة الجانب الأمريكي لطلب رفع السودان من قائمة الإرهاب.



وقال السلمي، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أسامة فيصل عقب اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، إن الخطة سوف تعرض على جلسة البرلمان العربي القادمة حيث سيتم مصادقتها والبدء في تنفيذها.

وأوضح أن الخطة تتضمن مخاطبة الكونجرس الأمريكي بما في ذلك رئيسا مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء ولجان الكونجرس، مشيراً إلى أن وفداً من البرلمان العربي سيقوم بزيارة الولايات المتحدة لهذا الغرض.

وأضاف أن الخطة تتضمن الطلب من الأمناء العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الافريقي رفع رسالة مشتركة لوزير الخارجية الأمريكي تطالب بإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، لافتاً إلى أن هناك دول عربية ساعدت في رفع العقوبات الاقتصادية عّن السودان، وسيتم توجيه الشكر لهذه الدول .

وأكد السلمي أهمية دور السودان الإقليمي والدولي والعربي في عملية وقف إطلاق النار جنوب السودان مؤخرا، بالإضافة إلى دوره في مكافحة الاٍرهاب وعضويته في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، ما يستلزم إعادة النظر في قرار وضع السودان بهذه القائمة.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، أسامة فيصل، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع بين الوفد السوداني والبرلمان العربي على عناصر خطة التحرك التنفيذية التي يتم العمل بها خلال الفترة المقبلة لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشار إلى الآثار السلبية الكبيرة لهذه القائمة التي لا تطال فقط السودان بل الدول الصديقة والشقيقة خاصة الدول العربية بحكم علاقتها بالسودان، موضحاً أنه اطلع اللجنة ورئيس البرلمان على المستجدات الخاصة بالقرارات التي صدرت مؤخراً من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأنصفت السودان في قضايا مختلفة مثل إزالة بعض القوانين الخاصة بالمعاملات المالية والاقتصادية.





خ.س



بنا 1323 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/07/01 - 54 : 04 PM