جلالة الملك المفدى يزور القيادة العامة لقوة دفاع البحرين المنامة في 1 يوليو / بنا / قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين .



فلدى وصول جلالته أيده الله ، كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ، وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شئون الدفاع .



وقد رافق جلالته خلال الزيارة معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي ، والعميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي ، والرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة .



وخلال لقاء جلالته حفظه الله بكبار الضباط أعرب عن تقديره واعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل المخلصين الذين سيظلون دائما الحصن المنيع لحماية وطننا العزيز ومنجزاته ومسيرته الحضارية ووحدته الوطنية ، مقدراً جلالته ما يقومون به من واجبات سامية بكل شجاعة وعزيمة وانضباط ، وما وصلوا إليه من مستوى احترافي في مختلف اسلحة قوة الدفاع ، واثبتوا ذلك في العديد من المهام التي أوكلت لهم ، ومؤكدا جلالته ان تمكنهم من التقنيات الحديثة يشجعنا إلى التوجه إلى الصناعة العسكرية لإكمال منظومة العمل العسكري بقوة دفاع البحرين .



مقدراً جلالته ما يحققونه من انتصارات ونجاحات متواصلة في عملية ( إعادة الأمل ) مع أشقائهم ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة دعماً للعدل والشرعية والتصدي للإرهاب ، وما يقدمونه من مد يد العون والإغاثة الإنسانية للأشقاء في اليمن العزيز .



مشيداً جلالته بتخريج دورة القيادة والأركان المشتركة العاشرة الذي أقيم الأسبوع الماضي تحت رعاية كريمة من جلالته أيده الله ، مهنئاً الضباط الخريجين من البحرين واخوانهم من الدول الشقيقة ومتمنياً لهم التوفيق لخدمة أوطانهم وأمتهم .



متمنياً جلالة الملك المفدى القائد الأعلى لجميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة.





خ.ب/خ.س



بنا 1303 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/07/01 - 08 : 04 PM