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جلالة الملك المفدى يقدم التعازي بوفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة رحمه الله
2018/07/01 - 00 : 04 PM
المنامة في 1 يوليو / بنا / قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة الى مجلس الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة رحمه الله ، حيث قدم جلالته التعازي إلى أبناء وأحفاد الفقيد ، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد جلالة الملك المفدى أن البحرين فقدت برحيله رحمه الله أحد رجالاتها المخلصين الذين أسهموا في خدمة وطنهم.

وقد أعرب أبناء وأحفاد الفقيد يتقدمهم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والشيخ حمد بن محمد آل خليفة عن عميق الشكر والتقدير الى جلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة النبيلة بتقديم التعازي بوفاة فقيدهم رحمه الله ، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بوافر الصحة والسعادة ويديمه عزاً وذخراً وسنداً لمملكة البحرين وشعبها العزيز، وأن يحقق للمملكة المزيد من الرخاء والرفعة والتقدم .


خ.ب/خ.س

بنا 1254 جمت 01/07/2018


عدد القراءات : 16         اخر تحديث : 2018/07/01 - 00 : 04 PM
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