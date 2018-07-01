سمو الشيخ فيصل بن راشد يشيد بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر "حكم ال خليفة على شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة" المنامة في 1 يوليو / بنا / أشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر " حكم ال خليفة على شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة" مؤكدا على أهمية توثيق مجريات الاحداث السالفة وإظهار الحقائق التاريخية من أجل فهم الحاضر بطريقة واضحة ومتكاملة.



جاء ذلك خلال مشاركة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة في مؤتمر "حكم ال خليفة على شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة" الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة في فندق فورسيزن يوم أمس بحضور عدد كبير من الباحثين والأكاديميين ورواد التاريخ والإعلام.



وأكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن ما قام به نظام الدوحة في السنوات الماضية من محاولات لطمس تاريخ الزبارة التي تعتبر عاصمة آل خليفة في شبة جزيرة قطر، لن يحجب الشمس عن الحقائق التاريخية ولن يغير شيئا من واقع ومعالم المنطقة، وأن التمادي في استمرار العداء من آل ثاني للزبارة والمناطق الأخرى التي يشهد التاريخ بارتباطها تاريخيا وشرعيا لمملكة البحرين سيواجه بالإصرار على التمسك بحق البحرين السيادي من أجل إعادة الحق لأهله.



وأثنى سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة على ما جاء به الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة خلال كلمة الافتتاح، وعلى المحاور المفصلية التي ضمت عناوين ذات أهمية بالغة، مشيدا بما قدمه المتحدثون من أوراق حملت في طياتها الكثير من الحقائق والتفاصيل التي تستند على وثائق ومصادر موثوقة ساهمت في إثراء الطرح وفتحت المجال لمشاركة الحضور من رواد الثقافة والتاريخ، والنجاح الباهر للمؤتمر الذي تلخص في المخرجات والتوصيات التي وضعت النقاط على الحروف.



خ.ب/خ.س



بنا 1252 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/07/01 - 59 : 03 PM