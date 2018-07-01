سمو رئيس الوزراء يستقبل عددا من المسؤولين بالمملكة بحضور السفير الكويتي المنامة في 01 يوليو/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن قادة وحكومات دول مجلس التعاون قد وفروا لدولهم وشعوبهم الكثير، وما نراه اليوم من ازدهار ملحوظ على صعيد التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية انما هو نتاج فكر قادة وضعوا مصلحة المواطن الخليجي فوق كل اعتبار واختاروا طريق التطوير سبيلا لتكون دولهم دوما في مقدمة الركب، مشددا سموه على أنه من الواجب الحفاظ على ما تحقق بمزيد من التعاون والتنسيق الفعال خاصة في ظل التحديات التي تحدق على المنطقة والعالم وفي مقدمة ذلك التحدي الاقتصادي.



جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباحاً لعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين بحضور سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي.



وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية تكثيف اللقاءات الخليجية على مختلف مستويات المسؤولية لزيادة التنسيق والتشاور بشأن التطورات بشقيها الأمني والاقتصادي ولضمان الحفاظ على ما تحقق لدول وشعوب دول المجلس من نهضة وتطور، مؤكداً سموه حرص مملكة البحرين على تعزيز آفاق التعاون الخليجي والارتقاء به إلى المستويات التي تعزز هذا الكيان وتكرسه كصرح شامخ شاهد على دول تربطها الأخوة، وأمن كل منها جزء لا يتجزأ من الآخر ويتلاقون على مصلحة واحدة في أمن دولهم وتنميتها ويتفقون على كلمة سواء.



إلى ذلك فقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع سعادة السفير الكويتي خلال اللقاء مسار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، وما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من تقدم وتطور في ظل حرص مشترك على الدفع به قدما لتحقيق المصالح المشتركة، وفي هذا السياق فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يضطلع به صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في دعم مسيرة مجلس التعاون واسهاماته في الشأن الخليجي والعربي.



وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن اعتزاز مملكة البحرين بما يربطها مع دولة الكويت من علاقات راسخة، مؤكداً سموه الحرص على تقوية التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.



ن.ف/خ.س



بنا 1243 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/01 - 51 : 03 PM