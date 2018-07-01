تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر...سمو محافظ المحافظة الجنوبية يتفقد نسب الانجاز لمدينة خليفة المنامة في 1 يوليو / بنا / تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة تفقدية لمدينة خليفة للاطلاع على نسب الإنجاز بالمشروع الاسكاني والمشاريع الخدمية والاطمئنان على مشاريع البنى التحتية بحضور وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر ووكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد الخياط والوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت في وزارة شؤون الشباب والرياضة المهندس خالد الحاج.



وخلال الزيارة اطّلع سمو محافظ المحافظة الجنوبية على عرض مفصل حول مشروع مدينة خليفة وعدد الوحدات السكنية الموزعة على المواطنين والمراحل القادمة للمدينة ومستجدات سير العمل في المشاريع الصحية والخدمية المتمثلة بالمركز الصحي بمدينة خليفة ومركز عسكر الشبابي وصالة أهالي الدور والتصاميم الهندسية المعدة لها، مؤكدا أهمية سرعة الإنجاز للمشاريع بما يلبي احتياجات أهالي المنطقة.



من جانبه عبر وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن شكره وتقديره لزيارة سمو محافظ المحافظة الجنوبية موضحا أن زيارة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة ليست الأولى لمدينة خليفة بل سبقها العديد من الزيارات ما يعكس اهتمام سموه في الملف الإسكاني والخدمي ونسب الإنجاز والتنفيذ بمدينة خليفة والاطلاع على الخدمات والمرافق الاجتماعية والتجارية الأساسية المستقبلية التي تخدم أهالي المدينة.







خ.ب/خ.س



بنا 1227 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/01 - 47 : 03 PM