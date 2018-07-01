وزير الخارجية يوقع على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية مملكة البحرين وجمهورية البرازيل المنامة في 1 يوليو / بنا / قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي وزير الخارجية، اليوم، سعادة السفير فرناندو خوسي ماروني دي أبريو، وكيل الأمين العام لأفريقيا والشرق الأوسط بوزارة خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السفير فرناندو خوسي ماروني دي أبريو والوفد المرافق له، معربًا معاليه عن اعتزازه وتقديره لعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية، مؤكدًا تطلع مملكة البحرين إلى تعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات وتطوير أطر التعاون بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.



من جانبه، أكد سعادة السفير فرناندو خوسي ماروني دي أبريو، حرص جمهورية البرازيل الاتحادية على تعميق وتعزيز علاقات الصداقة مع مملكة البحرين والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، مشيدًا بما وصلت إليه علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية من تقدم ونماء، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الرقي والرخاء.



كما تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1149 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/01 - 13 : 03 PM