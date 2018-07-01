سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من أمير دولة الكويت المنامة في 01 يوليو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ردا على برقية سمو رئيس الوزراء المهنئة له بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح هذا نصها:

صاحب السمو الملكي الأخ الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة حفظه الله

رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



تلقينا بوافر التقدير برقية سموكم الكريمة المتضمنة تهانيكم لنا بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والتي تكللت بالنجاح بفضل من الله تعالى ومنته .



وإذ نعرب لسموكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ، لنسأل المولى تعالى أن يمن عليه بسرعة الشفاء والعافية ، ويديم عليكم موفور الصحة .



وتقبلوا سموكم خالص التقدير ،،،



صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت







ح ب/خ.س



بنا 1143 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/07/01 - 20 : 03 PM