هيئة جودة التعليم والتدريب ووزارة التربية والتعليم تناقشان استعدادات العام الدراسي القادم 2018-2019 المنامة في 1 يوليو / بنا/ عقد الاجتماعُ التنسيقي الثاني للجنة التنفيذية بين وزارة التربية والتعليم وهيئة جودة التعليم والتدريب للعام الدراسي 2017-2018 مؤخراً، لمناقشة ومتابعة العديد من النقاط والمستجدات في الموضوعات المشتركة بين الطرفين، بحضور عدد من المسؤولين في هيئة جودة التعليم والتدريب ووزارة التربية والتعليم.

ويأتي الاجتماع استمرارًا للتعاون بين الطرفين، لتحقيق أعلى درجات التنسيق حول الملفات المشتركة، حيث تمت مناقشة تقارير نهاية المراجعات للمؤسسات التعليمية، كما استُعرض في الاجتماع نتائج الامتحانات الوطنية، وامتحانات الإعادة، والتقرير العام لنتائج الطلبة.



وخلال الاجتماع، تم طرح أبرز الإيجابيات للبناء عليها، وكذلك التحديات التي واجهت كلا الطرفين، بهدف وضع الحلول المناسبة لها، كما تم مناقشة استعدادات العام الدراسي القادم 2018-2019، وآلية العمل المقترحة للسير في المهمات المشتركة.



حضر الاجتماع كممثلين عن وزارة التربية والتعليم، كل من الوكيل المساعد للتعليم العام والفني الأستاذة لطيفة البونوظة، والأستاذة أحلام العامر القائم بأعمال الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي، والدكتور محمد الصديقي مدير إدارة التعليم الفني والمهني، والأستاذ إبراهيم البورشيد مدير إدارة التعليم الثانوي، والأستاذة نجود الدوسري مدير إدارة التعليم الإعدادي، والأستاذة نعيمة غلام، رئيسة منطقة تعليمية للشئون التطويرية، رئيس مدارس أول، والدكتور منال الجاسم، رئيس فريق الدعم والمساندة بإدارة الاشراف التربوي، والأستاذة فاطمة النعيمي، رئيس منطقة تعليمية.



كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة كلٌّ من المدير العام للإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، الدكتورة هيا المناعي، والدكتور حسن الحمادي، مدير إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض الأطفال، والدكتور خالد الباكر، مدير إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية، والأستاذة وفاء اليعقوبي، مدير إدارة الامتحانات الوطنية، والأستاذة أسماء المهزع، مستشار خبير في إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية، والأستاذ عبدالحكيم الشاعر، مستشار خبير في إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية، والأستاذة حورية يتيم، رئيس المراجعة التعليمية في إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1137 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/07/01 - 14 : 03 PM