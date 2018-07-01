الجامعة الملكية للبنات تنال الاعتراف والتوصية في السعودية والكويت وسلطنة عمان المنامة في 1 يوليو / بنا / نالت الجامعة الملكية للبنات الاعتراف والتوصية من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي بدولة الكويت وآخرها توصية وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان للبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة الملكية للبنات.

وأعربت إدارة الجامعة عن فخرها بالإنجازات التي تم تحقيقها طوال الفترة الماضية والتي شهدتها على المستوى الخليجي إضافة إلى كونها أول جامعة خاصة في مملكة البحرين تحصل على الاعتماد المؤسسي من مجلس التعليم العالي، مما يعكس رؤيتها في الريادة والتميز في مجال التعليم والنهضة العلمية على الصعيدين المحلي والدولي.



وأوضحت الدكتورة منى سوري، القائمة بأعمال رئيس الجامعة الملكية للبنات، أن الجامعة لم تتوانى عن تحقيق مستوى عالي من الجودة وتعزيز المسيرة التعليمية في مملكة البحرين، ووضع البصمة في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك يتجلى في استقطاب الكفاءات والتعاون الدولي مع جامعات عالمية أبرزها جامعة ويست فيرجينيا الأميركية، ونيل الجامعة الملكية للبنات لخدمات الاعتمادية الدولية للمدارس والكليات والجامعات في المملكة المتحدة، إلى جانب إقامة الفعاليات الدولية كمؤتمر المرأة والمجتمع بنسخته الثانية الذي عقد في إبريل الماضي و مؤتمر الصحة المهنية وإقامة ورش العمل في مختلف المجالات ومشاركة خريجاتها في سوق العمل كخير برهان على تطبيق رؤية الجامعة في مجال تمكين المرأة.



وأضافت الدكتورة سوري بأن الجامعة الملكية للبنات أثبتت ريادتها وتميزها عبر نيل الاعتراف والتوصية في كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان، حيث قالت " جميع تخصصات برامج البكالوريوس بالجامعة الملكية للبنات مدرجة في قائمة الجامعات الموصى بها من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، كما ان برامج كلية العلوم الإدارية والمالية ضمن البرامج الأكاديمية المعترف بها من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووزارة التعليم العالي بدولة الكويت الشقيقة، في حين ان الجامعة الملكية للبنات ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة فيها من وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان الشقيقة".



الجدير بالذكر أن الجامعة الملكية للبنات اعلنت في وقت سابق عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2018/2019م وتشتمل على برامج أكاديمية مختلفة مدرجة في أربع كليات وهي: كلية الفنون والتصميم، كلية العلوم الإدارية والمالية، كلية القانون، وكلية الهندسة.





خ.ب/خ.س



بنا 1118 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/07/01 - 15 : 03 PM