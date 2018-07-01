سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من معالي رئيس مجلس الشورى بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بمكافحة الاتجار بالأشخاص المنامة في 01 يوليو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بمكافحة الاتجار بالأشخاص،



هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،



يطيب لي أن أرفع إلى مقامكم الكريم خالص التهاني و التبريكات بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى (TIER 1) ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص الذي تعلنه سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية، ايماناً وتكريما لجهود وانجازات مملكة البحرين الدؤوبة والمتواصلة في وضع الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع أي حالات مشتبه بها.

صاحب السمو...



إن هذا الإنجاز لحكومة البحرين يؤكد تحقيق المملكة الالتزام الكامل بمعايير القضاء على الاتجار بالأشخاص ، مما مكنها من استحقاق مكان في الفئة الأولى ، فمملكة البحرين تواصل مسيرتها في تحقيق الإنجازات على كافة الأصعدة وتحظى باحترام المجتمع الدولي ، بفضل توجيهاتكم السديدة ، وسعي سموكم المتواصل للتوجيه للارتقاء بالإنسان البحريني والنهوض بأوضاعه واحترام حقوقه من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتوفير ارقى مستويات الخدمات للمواطنين كافة.





أسأل المولى عز وجل أن يحفظ سموكم و يمتعكم بموفور الصحة و السعادة و أن يسدد على طريق الخير خطاكم.



والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته،



علي بن صالح الصالح

رئيس مجلس الشورى





خ.ب/خ.س



بنا 0955 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/01 - 01 : 01 PM