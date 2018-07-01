وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم معرض التوظيف في القطاع الصحي المنامة في 1 يوليو / بنا / تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بشأن تنظيم معارض التوظيف التخصصية لعرض فرص العمل المناسبة في منشآت القطاع الخاص للمواطنين، وفي إطار تكثيف جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسريع وتيرة إدماج الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الجاذبة، تقيم الوزارة "معرض التوظيف في القطاع الصحي"، خلال الفترة من 4-5 يوليو الجاري، في بهو الوزارة، بمدينة عيسى.



ويستهدف المعرض، الذي سيفتتحه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، يوم الأربعاء ، بدعم ومشاركة من وزارة الصحة، حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة، وتعرض فيه الجهات المشاركة الشواغر الوظيفية في القطاع الطبي خاصة في مجال الطب والتمريض والمهن الطبية، كما تتلقى طلبات التوظيف مباشرة من الباحثين عن عمل خلال فترة المعرض.



ويشهد المعرض مشاركة متميزة من المستشفيات والعيادات ومؤسسات القطاع الطبي، إذ تشارك مختلف القطاعات الطبية في القطاع الخاص بمملكة البحرين في هذا المعرض، إضافة الى جناح خاص بالوزارة. ويتواجد مندوبو المنشآت في أجنحة المعرض لتلقي طلبات التوظيف والسير الذاتية من الباحثين عن عمل، خلال يومي المعرض من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.



وبهذه المناسبة تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الباحثين عن عمل لزيارة المعرض للتعرف على الشواغر الوظيفية النوعية والمتاحة في القطاع الصحي الذي يعد من القطاعات الواعدة في سوق العمل، حيث يشهد هذا القطاع نمواً مضطرداً ويخلق المزيد من الوظائف الإدارية والفنية والتخصصية للمواطنين.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0954 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/07/01 - 00 : 01 PM