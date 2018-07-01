انطلاق اعمال القمة الإفريقية 31 في نواكشوط نواكشوط في 1 يوليو / بنا / تنطلق اليوم الأحد ولمدة يومين، أعمال القمة الإفريقية الحادية والثلاثين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة 40 رئيس دولة وحكومة، والأمين العام للجامعة العربية، بالإضافة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وتبحث القمة التي تُعقد وسط إجراءات أمنية مشددة وتحمل شعار "كسب المعركة ضد الفساد"، العديد من الملفات ، وفي مقدمتها محاربة الفساد ومكافحة الإرهاب وانتشار العنف، والهجرة غير الشرعية، والنزاعات ،خاصة الملف الليبي والسوداني، والأزمات الشائكة التي تعاني منها القارة وتشكل عائقًا في وجه التنمية والاستقرار.



وتطرح القمة ملف التمويل المالي للاتحاد، والتي أقرت اقتطاع 0.2 % من واردات خارج القارة لتمويل الاتحاد، واتفاقية إنشاء منطقة اقتصادية حرة التي جرى التوقيع عليها في قمة كيغالي. وتهدف هذه الاتفاقية التي تستطيع خلق سوق أفريقية تضم أكثر من 1.2 مليار شخص، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار الى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة.



وعلى هامش اعمال القمة تعقد دول الجوار الليبي مصر والجزائر وتونس اجتماعًا مساء اليوم، لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية ولتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، كما تعقد مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعًا بخصوص "سد النهضة" وتداعياته.



ع.ح



















خ.ب/خ.س



بنا 0939 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/07/01 - 46 : 12 PM