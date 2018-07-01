وزير الصناعة والتجارة والسياحة يستقبل رئيس نادي الأعمال الدبلوماسي المنامة في 1 يوليو/ بنا / استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم رئيس الأعمال الدبلوماسي The Diplomat Business Club وسفير جمهورية باكستان لدى مملكة البحرين السابق السيد جاويد مالك، الذي منح الوزير الزياني العضوية الفخرية لمجلس المستشارين بنادي الأعمال الدبلوماسي.



وخلال اللقاء أعرب الزياني عن شكره وتقديره لهذا التكريم، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها نادي الأعمال الدبلوماسي ورئيسه السيد جاويد مالك بشكل خاص، ومشيداً في السياق ذاته بدور النادي في تنظيم الفعاليات الاقتصادية ذات المستوى العالمي، والتي تسهم بشكل كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين الأعضاء.



ل.ب/خ.س



بنا 0910 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/01 - 25 : 12 PM