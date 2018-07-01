وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع برئيس مجلس دول الآسيان والبحرين المنامة في 1 يوليو/ بنا / اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس دول الآسيان والبحرين الشيخ دعيج بن عيسى بن دعيج آل خليفة يرافقه عدد من أعضاء المجلس.



وخلال الاجتماع أكد الوزير الزياني حرص حكومة مملكة البحرين على توثيق علاقاتها بمختلف دول العالم، وتقديرها لكافة الجهود التي تبذلها المؤسسات والفعاليات العالمية سواء الحكومية منها أو الخاصة والتي يصب عملها في نهايته في صالح العلاقات المشتركة وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الجانب.

وفي هذا الصدد أشار الزياني إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والفعاليات الترويجية والاجتماعات المشتركة التي تقوم بها سواء في داخل البحرين أو خارجها، والتي تسهم بدورها في تأطير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجميع دول العالم بما فيها دول الآسيان التي تمتلك مملكة البحرين علاقات متميزة وراسخة معها.



وفي السياق ذاته تمت مناقشة سبل وآليات تعزيز الشراكات العالمية وتحقيق الموائمة بين كل شعوب العالم، حيث تطرق الشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة إلى دور مجلس دول الآسيان والبحرين في الترويج لمملكة البحرين كعاصمة تجارية ومالية ومركز للتمويل الإسلامي وتشجيع الاستثمار في قطاعات متعددة ومن ضمنها القطاع الاقتصادي، مقدراً ومثمناً لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة دورها وتعاونها مع المجلس في تحقيق الأهداف المرجوة، كما استعرض أهداف المجلس ومشاريعه المستقبلية.



ل.ب/خ.س



بنا 0909 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/01 - 24 : 12 PM