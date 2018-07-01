سمو ولي العهد يتلقى برقيتي تهنئة من رئيسي مجلسي الشورى و النواب لتحقيق البحرين الفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص المنامة في 01 يوليو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله و رعاه برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بمكافحة الاتجار بالأشخاص،

هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،



يطيب لي يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم خالص التهاني و التبريكات بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص الذي تعلنه سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكداً على أن جهود مملكة البحرين في هذا المجال متقدمة ومتسارعة بالمقارنة مع العديد من الدول، نتيجة استمرار الجهود الرسمية و الأهلية لمكافحة الإتجار بالأشخاص و تضافرها، ممثلة في اللجنة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص، منتهزين هذه الفرصة لنرفع إلى مقام سموكم الكريم خالص الشكر و التقدير على الاهتمام و المتابعة و الدعم الذي تلقاه اللجنة من لدن سموكم.



كما يشرفني يا صاحب السمو أن أشيد بالثقة و الدعم اللامحدود، و توجيهات سموكم السديدة في متابع اللجنة التنسيقية التي أولت موضوع مكافحة الإتجار بالأشخاص اهتماماً كبيراً، وذلك من خلال الدعم الكامل لتوفير كل الموارد و الإمكانيات لضمان نجاح جهود مملكة البحرين و اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص في ظل العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه.



أسأل المولى عز و جل أن يحفظ سموكم و يمتعكم بموفور الصحة و السعادة و أن يسدد على طريق الخير خطاكم.



و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،



علي بن صالح الصالح

رئيس مجلس الشورى



كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله و رعاه برقية تهنئة من معالي السيد أحمد بن ابراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،



يشرفني أن أتقدم إلى سموكم الكريم بخالص التهاني و عظيم التبريكات بمناسبة صدور تقرير الخارجية الأمريكية و تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تصنيف الدول الخاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص عن جدارة و استحقاق.



فهذا الإنجاز الوطني المميز ما كان ليتحقق دون الجهود الكبرى التي تبذلونها سموكم في إصلاح سوق العمل من خلال تمتين البنية القانونية و التنظيمية للسوق مما جعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة.



سائلين الله العلي القدير أن يمتع سموكم بموفور الصحة و السعادة.



والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته،



أحمد بن ابراهيم راشد الملا

رئيس مجلس النواب







ن.ف/خ.س



بنا 0907 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/01 - 12 : 12 PM