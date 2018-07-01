مصادر اعلامية امريكية : كوريا الشمالية تخفي انشطة نووية على ما يبدو

نيويورك في 01 يوليو / بنا / كشفت معلومات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" ان كوريا الشمالية تسعى حاليا على ما يبدو الى اخفاء انشطة نووية عن الولايات المتحدة.





وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولين اميركيين طلبوا عدم كشف هوياتهم، ان مؤشرات تم الحصول عليها منذ قمة 12 يونيو بين الرئيسين، تدل على وجود مواقع سرية للإنتاج وتطوير وسائل تهدف الى اخفاء انتاج اسلحة نووية.



وكانت شبكة التلفزيون الاميركية "ان بي سي" اكدت من جهتها ان بيونغ يانغ تزيد انتاجها من الوقود النووي المخصص لأسلحة ذرية في عدد من المواقع المخفية.



كما ذكر موقع "38 نورث" المتخصص بمراقبة كوريا الشمالية، الاربعاء، ان "الصور التي التقطتها أقمار اصطناعية خاصة بتاريخ 21 يونيو تظهر اجراء تحسينات على البنى التحتية لمركز الابحاث العلمية في يونغ بيون وانها تتواصل بوتيرة سريعة".



وأشار الموقع الى "تواصل العمليات" في مصنع تخصيب اليورانيوم ووجود منشآت جديدة عديدة، لكنه اوضح ان الفرق يمكن انها "تواصل عملها بشكل طبيعي بانتظار صدور أوامر محددة من بيونغ يانغ".





خ.س



بنا 0716 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/01 - 25 : 10 AM