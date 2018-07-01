اعتقال 4 فلسطينيين وقوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد

نابلس في 01 يوليو / بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من مدينة نابلس واقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين.





وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، واعتقلت اربعة شبان احدهم لم يتجاوز 16 عاما ، وذلك خلال مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.



كما اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بلدة يعبد ونصبت عدة حواجز عسكرية وأعاقت تحركات المواطنين جنوب جنين.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء وسيّرت آلياتها في شوارع وأحياء البلدة في خطوة استفزازية .



كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية في محيط البلدة ، وعلى مفترق بلدة عرابة وعلى شارع جنين – نابلس، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.





خ.س



بنا 0649 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 100 اخر تحديث : 2018/07/01 - 04 : 10 AM