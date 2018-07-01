الإمارات تدعو لإنشاء تحالفات استراتيجية دولية لمكافحة الخطاب الإرهابي

نيويورك في 01 يوليو / بنا / دعت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة إلى إنشاء تحالفات استراتيجية دولية تهدف إلى تعزيز مكافحة الخطاب الإرهابي حول العالم.



وحذر رئيس اللجنة الوطنية الاماراتية لمكافحة الإرهاب سالم الزعابي في البيان الذي أدلى به أمام المؤتمر رفيع المستوى الذي عقدته الأمم المتحدة على مدار يومين لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب بالدول الأعضاء، من التحديات الدولية المعقدة والخطيرة التي تشكلها ظاهرة الإرهاب العابرة للحدود.

مشيرا إلى أنه "ليس هناك أي منطقة في العالم لا يستهدفها شر هذا الوباء الذي يعيش على نشر الظلم والقتل والصراع الطائفي".

ولفت الزعابي، كما ذكرت وكالة انباء الامارات، إلى أن دولة الإمارات لا تركز في جهود مكافحتها لهذه الأعمال على تحصين الشباب من الخطاب الإرهابي فقط بل تحرص أيضا على أن يكونوا في مقدمة الجهود الرامية لمنع التطرف.

مجددا موقف الإمارات المؤكد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الفاعل على المستوى الدولي، بما في ذلك تطوير شراكات دولية واسعة ووثيقة ترمي إلى مكافحة الخطاب الإرهابي.



خ.س



بنا 0633 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/07/01 - 43 : 09 AM