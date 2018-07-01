وزير التربية يُطلع جامعة عجمان على جهود البحرين لتطوير التعليم العالي

المنامة في 1 يوليو / بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى، وفدًا من جامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، برئاسة الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة.



وخلال اللقاء استمع الوزير النعيمي إلى شرحٍ حول برامج الجامعة الأكاديمية الحالية والمستقبلية في كافة التخصصات، كما أطلع الوفد على جهود الوزارة ومجلس التعليم العالي للارتقاء بمخرجات التعليم العالي في مملكة البحرين.



حضر المقابلة عدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة.



م.ف.ق/خ.س



بنا 0621 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/01 - 29 : 09 AM